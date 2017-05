Político cassado no Amazonas usa argumento de Temer para tentar se salvar do TSE

Uma ação no Supremo Tribunal Federal pode impactar na possibilidade do presidente Michel Temer ficar no governo caso a Justiça Eleitoral casse a chapa Dilma-Temer, acusada de caixa dois de campanha.







A tese de Temer é que ele, enquanto vice, não pode ser responsabilizado por eventuais irregularidades cometidas pelo comando de campanha. Esse é exatamente o caso de uma ação protocolada no Supremo na terça-feira (16).

Trata-se da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 456. Sob esse nome pomposo, a ação é um tipo de processo que tem duplo alcance: mais do que decidir casos específicos, serve para firmar o entendimento do Supremo sobre questões da Constituição.





O processo é movido pelo partido Solidariedade, que quer colocar José Henrique Oliveira como governador do Amazonas. Ele era vice da chapa de José Melo, cassada por compra de votos. Os dois deixaram o governo por ordem do Tribunal Superior Eleitoral.

Diz a ação:

“Em momento algum, foram trazidos ao conhecimento do Poder Judiciário nem mesmo indícios da coadunação do Sr José Henrique Oliveira com o esquema de captação ilegal de votos. Nem mesmo em nenhuma das contestações foi apresentado fato, documento ou menção a conduta ou participação individualizada comprobatória da ciência do Vice-Governador acerca dos fatos que lhe ensejaram tamanha reprimenda”.

O processo não tem data para ser julgado no Supremo Já a ação que pede cassação da chapa Dilma-Temer no TSE começará a ser discutida no começo de junho.

O BuzzFeed Brasil Brasil apurou que o relator do processo no Supremo, Ricardo Lewandowski, deve decidir o caso em caráter liminar antes do julgamento no TSE, marcado para 6 de junho.

E, com base em sua própria jurisprudência de quando foi presidente da corte Eleitoral, não deve permitir a separação das chapas, mantendo, assim, a convocação de novas eleições no Amazonas.





Como, apesar de liminar (provisória), a decisão será de um ministro do Supremo, que está acima do TSE, o entendimento de Lewandowski vai impactar no votos dos ministros na corte eleitoral.



O exemplo mais recente do imbróglio no TSE é justamente o do Amazonas, que governador e vice perderam o cargo, como entendeu a corte eleitoral. Agora, o vice espera reverter a decisão no Supremo.

A depender do resultado e do prazo do julgamento do TSE, o processo do Amazonas pode ter impacto direto na situação de Temer.

