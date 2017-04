Nicolas Dupont-Aignan à BuzzFeed: «Demain, ce sera Le Pen, Mélenchon, ou moi»

Share On link Share On link

Share On googleplus Share On googleplus

Share On reddit Share On reddit

Share On linkedin Share On linkedin

Share On stumbleupon Share On stumbleupon

Share On tumblr Share On tumblr

Share On more Share On more

Share On more Share On more

Share On whatsapp Share On whatsapp

Share On sms Share On sms

Share On email Share On email

Share On twitter Share On twitter

Share On lineapp Share On lineapp

Share On pinterest Share On pinterest

Share On pinterest Share On pinterest

Share On vk Share On vk

Share On facebook Share On facebook

Share On pinterest Share On pinterest

Share On pinterest Share On pinterest

Share On facebook Share On facebook

Share On link Share On link

Share On email Share On email

Share On pinterest Share On pinterest

Share On pinterest Share On pinterest

Share On facebook Share On facebook

C’était pour rigoler. Non c’est un peu violent, mais ce que j’aime pas dans la vie politique c’est l’hypocrisie. Ce que je n’aime pas c’est qu’on se fasse passer pour moderne, mais que la modernité ça soit l’esclavage humain. C’est cette espèce de fausse modernité qui consiste à faire croire aux gens qu’être exploité, ne pas avoir de couverture sociale, c’est être super libre. Quand soi-même on a des stock-options de Rothschild. C’est usant. Et on l’entend tellement dans notre société française, des gens qui expliquent aux Français qu’il faut se saigner et qu’ils sont ringards s’ils acceptent pas de baisser leur salaire. Ça me choque.

Dans une interview récente à Geek Le Mag , vous avez déclaré que vous aimeriez emmener Emmanuel Macron dans la Moria (une mine infestée de créatures du mal dans Le Seigneur des Anneaux ), et l’y laisser. C’est un peu violent non?

Si évidemment, il y en a plein d’autres. J’en ai cité d’autres mais ils n’ont retenu que ceux-là. Non il y a plein d’autres choses. Heureusement. J’ai été voir le film américain, La La Land. J’ai vu... un film plus ancien, Delgado, Le Sel de la Terre , qui est un très beau film de ce photographe, je sais pas si vous connaissez. Je suis très cinéma.

Share On twitter Share On twitter

Share On facebook Share On facebook

Share On twitter Share On twitter

Share On facebook Share On facebook

C’est votre deuxième candidature à la présidentielle, qu’y a-t-il dans cette campagne qu’il n’y avait pas en 2012?



Ça n’a rien à voir, parce qu’en 2012 personne ne me connaissait. On me prenait pour un original parce que je défendais mes convictions. Aujourd’hui notre parti est installé, on a fait autant de voix que Mélenchon aux régionales. Personne ne le sait, en Île-de-France j’avais fait 6,5 ou 7% (6,57%, ndlr). Ça veut dire qu’on est dans les six premiers partis, même devant les Verts. J’ai un million de Français qui votent pour moi régulièrement. Je pense qu’il se passe quelque chose, parce que je veux changer les règles du jeu et rompre avec ce système qui nous tue à petit feu.

Cette année, les affaires marquent comme jamais la campagne présidentielle. Vous vous présentez comme le plan B de la droite alors que François Fillon est empêtré dans les révélations sur de possibles emplois fictifs, et pourtant on a l’impression que ça a du mal à prendre. Comment vous l’expliquez?

Moi j’attends de voir parce que les sondages ne veulent rien dire. Ce qui est sûr, c’est que le potentiel électoral joue pour nous. Le potentiel électoral, c’est le sondage derrière le sondage et qui dit: «Est-ce que vous accepteriez de voter pour monsieur X ou Y?» Je suis à 18%, c’est colossal avec 20 fois moins d’exposition médiatique et 20 fois moins d’argent. M. Fillon est 24, M. Hamon est à 29. Ça veut dire que ce sont des gens qui sont prêts à voter pour nous. Ce que je dis, c’est que le vote Fillon, il est perdu. Et j’invite les électeurs de droite à me rejoindre d’urgence pour gagner. Parce que qui peut gagner face à Macron? Il n’y a que moi.

Vous pensez que les médias ont une responsabilité?

Énorme. Je pense qu’il y a un couple médias-sondages… Il n’y a qu’à voir à qui appartiennent les médias, à qui appartiennent les sondeurs, quels sont ceux qui veulent gagner. On nous manipule. C’est une immense manipulation. Il y a une caste politique qui se croit propriétaire de sa charge, comme sous l’Ancien Régime. Lors du débat à 11, on le sentait physiquement. La preuve, ils ont refusé l’autre débat.

Vous auriez souhaité un deuxième débat?

Bien sûr, et puis trois! Il y en a eu trois pour les socialistes, trois pour Les Républicains. Et là on n’a pas le droit de débattre. Parce que ces seigneurs estiment que ce n’est pas bien de débattre avec des gens qui osent leur poser des questions. Mme Le Pen n’a pas supporté que M. Poutou l’interpelle. M. Fillon et M. Macron n’ont pas supporté que je les interpelle. Ah oui c’est pas des plans de com’. Ce ne sont pas des communicants, qui soufflent les réponses sur des portables, qui vont vous expliquer comment on va vous baiser avec la loi travail bis. C’est ça la réalité. Désolé d’être vulgaire, mais c’est ça quand même. Donc faut réagir, mais sans partir dans les extrêmes.