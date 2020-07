Documento de banco suíço cita aquisição de 4 quadros de Portinari; MPF diz que é propina a Serra

No inquérito 44/2019-3- 68-51.2019.6.26.0001, que deu origem à denúncia contra Serra, está anexada uma planilha denominada “Vizinho 2006 a set2009”. Segundo delatores, o codinome Vizinho no setor de operações estruturadas pertencia a José Serra, que era vizinho e interlocutor de Pedro Novis, que foi presidente da construtora até 2009, antes de Marcelo Odebrecht.

Conforme os depoimentos dos delatores, Serra e Novis não discutiam detalhes dos pagamentos por causa dos altos cargos que ocupavam.

A denúncia afirma que Serra tinha “conhecimento dos interesses da Odebrecht em contratos específicos, como as obras do Rodoanel, e depositava em agentes públicos, como Paulo Vieira de Souza a missão de negociar como se daria e qual a contrapartida aos pagamentos ilícitos seria fornecida.” Já Pedro Novis também ordenava a outros executivos que efetuassem os pagamentos, diz a denúncia.

O ADITIVO DO RODOANEL-SUL



O Ministério Público Federal afirma que a propina começou a ser paga pelas empreiteiras antes mesmo de Serra ser eleito governador e continuou depois, tendo o então diretor da Dersa Paulo Vieira de Souza, o Paulo Preto, como o interlocutor do governo.



No começo de 2007, já com Serra empossado, Paulo Preto teve reuniões com representantes dos cinco consórcios que tocavam a obra do Rodoanel Sul na sede do órgão público e também no Hotel Blue Tree, na região da Faria Lima.

Paulo Preto informou que o governo queria reduzir em 4% globalmente todos os contratos do poder público. Segundo a denúncia, a Odebrecht já havia estudado a possibilidade de obter ganho de produtividade e emprego de técnicas que podiam reduzir o custo da obra em pelo menos R$ 60 milhões.



Para isso, entretanto, era preciso firmar um aditivo ao contrato original em que o regime original de contratação fosse alterado, de preço unitário para preço global.



Numa das reuniões no Hotel Blue Tree, Paulo Preto concordou com a mudança no regime de contratação das empreiteiras e o aditivo no contrato saiu. Mas com um custo, segundo o Ministério Público: o pagamento de 0,75% sobre as respectivas medições mensais da obra para supostamente bancar “campanhas do PSDB”.