Tania vive en Australia, hace acroyoga (que le encanta) y ahora tiene cientos de fans en España

Gracias a un tuit que el usuario de Twitter @robber18 publicó el pasado 20 de mayo y que se ha hecho viral en los últimos días, Tania ha vuelto a ser la protagonista de las redes españolas. Historia de la televisión española: 20 de mayo de 2016 España conoce a Tania En el momento de publicación de este artículo, el tuit contaba ya con más de 13.000 RT y la gente estaba totalmente entregada a Tania y a su filosofía de vida.

@Robber18 Me declaro desde este momento fangirl de Tania

@Robber18 Pero por qué no había visto yo esta MARAVILLA?!

@500DaysOfNerea @Robber18 es que es la puta ama

@Robber18 Pero pero pero esto es ¡oro! 😂😂😂

"El programa se grabó el año pasado, pero ni me acuerdo cuándo. Se emitió el año pasado pero este año como que la gente me ha escrito más y me han dicho más cosas", cuenta Tania a BuzzFeed España. "Todos los veranos voy a España, y sí que alguna persona me dijo por la calle 'oye, ¿tú eres la de Madrileños por el mundo?' y yo decía 'no...'. Porque yo qué sé, es que he salido media hora", dice Tania cuando le hablamos de la repercusión de su vídeo en España.

Las rosas son rojas 🌹 Naranja es la fanta 🍊 Tania, ¿qué haces? 🎥 ACROYOGA, QUE ME ENCANTA 🤸🏼‍♀️

El éxito del video de Tania ha sido tal, que incluso hay personas que han decidido escribirle para agradecerle su aparición televisiva. @davirrex De rumor nada que tengo las receipts

"Yo no tengo Twitter y no sé cómo funciona ni nada. El chico [que publicó el tuit con el vídeo] me mandó un mensaje diciéndome: 'he puesto un vídeo tuyo, soy tu fan' y yo dije: '¿perdooona?'", nos cuenta Tania, "entré y vi un par de frases pero no me he vuelto a meter ni nada". Al parecer, la reacción de la gente a su vídeo un año después de su emisión original está siendo muy positiva: "Todo el mundo que me escribe es muy educado y supersimpático y supergracioso. Me levanto por las mañanas y leo algún mensaje y pienso '¿Pero y esto?', pero me hace gracia, la verdad y me sorprende un montón. Yo les intento contestar a todos para darles las gracias".

Tio menuda risa. La Tania es una diosa y Paqui ni te cuento JAJAJAJAJJAJA

@_raindancer Cada minuto de este vídeo vale oro Reina Tania y reina Paqui

@CharlyVlc Tania y Paqui Peña, Fantastic Duo 😂

"Mi familia no me ha dicho nada, ¿qué me va a decir? ¡Si me conocen ya de sobra!", nos cuenta Tania al preguntarle por la reacción de su entorno más cercano a su aparición televisiva. "Soy una persona a la que le da todo un poco igual. Hago lo que me apetece, no pienso lo que me va a pasar o cómo me va a repercutir. Mientras que yo sea feliz, me da todo igual".