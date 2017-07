Google responde a ação no Cade pela mesma prática que ocasionou multa de R$ 9 bilhões na Europa

Share On link Share On link

Por causa dessa mudança, o Google passou de concorrente a parceiro do Buscapé, já que agora os preços de produtos anunciados no próprio site podem ser listados nos resultados de comparação de preços do Google Shopping.

A empresa deixou o foco em comparação de preços, mesmo serviço oferecido pelo Google Shopping, e passou a apostar no modelo de "marketplace". Antes, o usuário comparava preços no Buscapé e era direcionado a outros sites para finalizar a compra. Agora, o usuário finaliza a compra no próprio Buscapé.

Em 4 de julho, os advogados que representam o Buscapé anexaram a decisão da União Europeia ao processo administrativo no Cade.



"Verificam-se grandes similaridades entre as condutas anticompetitivas da Google condenadas pela Comissão Europeia, os dados de mercado e as situações fáticas do

caso europeu, com aqueles trazidos pela E-Commerce [Buscapé] no presente processo", eles escreveram na peça.

Em nota, o Buscapé desautorizou seus próprios advogados e defendeu a posição do Google.

"O Buscapé informa que não pretende utilizar a decisão da Justiça da União Europeia contra o Google e que o advogado Rodrigo Zingales é um prestador de serviço terceirizado, não é porta-voz da companhia, e suas recentes declarações não condizem com o atual posicionamento do Buscapé", afirmou a empresa — leia a íntegra ao final deste texto.

O Buscapé e o Google forneceram dados sigilosos ao Cade. Agora, técnicos da autarquia vão analisar as informações e produzir uma nota com recomendações à diretoria.

As informações requisitadas ao Google incluem dados sobre o tráfego que o serviço de buscas gera a 30 sites, incluindo o Google Shopping, o Buscapé e outros concorrentes — como Alibaba, Americanas, Casas Bahia, Fast Shop, Magazine Luiza, Ponto Frio e Ricardo Eletro, entre outros.

Após a análise do Cade, uma nota técnica é produzida com recomendações à diretoria da autarquia, e as partes envolvidas podem se manifestar novamente. Caso seja condenado, o Google pode ser obrigado a pagar uma multa que varia de 0,1% a 20% de seu faturamento anual no Brasil.

Procurado, o Cade afirmou que não comenta processos em andamento.

Desde abril, o Google também é alvo de um inquérito do Cade iniciado pelo Yelp. O procedimento pode ou não virar processo.

Na reclamação, a empresa afirma que o Google beneficia sua rede social Google+ quando os usuários fazem buscas por serviços locais, como restaurantes ou farmácias, por exemplo. No fim de junho, o prazo para conclusão desse inquérito foi extendido até o dia 29 de agosto.

Leia a íntegra da nota do Buscapé.