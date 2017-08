Senador usa cota parlamentar para fazer campanha eleitoral no Amazonas

O senador Eduardo Braga (PMDB), que disputa o governo do Amazonas na eleição suplementar deste ano, comprou seis passagens aéreas entre Manaus e Brasília com sua cota parlamentar durante a campanha, que começou em junho.

O segundo turno da eleição do Amazonas ocorre neste domingo (27), entre Braga e Amazonino Mendes (PDT) — ambos ex-governadores do Estado. No primeiro turno, disputado em 6 de agosto, Amazonino teve 38,7% dos votos e Braga, 25,4%. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determinou que novas eleições fossem realizadas após cassar a chapa que venceu em 2014, por compra de votos, e retirar dos cargos o governador, José Melo (Pros), e o vice, Henrique Oliveira (SD). Em 2014, Braga chegou ao segundo turno mas, com 44,5% dos votos válidos, foi derrotado por Melo. No primeiro turno deste ano, o senador foi o segundo mais votado, e agora disputa o segundo turno. Braga foi escolhido candidato do PMDB em 16 de junho, sexta-feira, numa convenção do partido em Manaus. Na segunda-feira seguinte, dia 19, ele voltou a Brasília com uma passagem aérea comprada pelo Senado, conforme os registros da Casa. Na mesma semana, já em campanha eleitoral, Braga retornou a Manaus também com uma passagem comprada pelo Senado. Foi no dia 21, quarta-feira, véspera da apresentação de seu plano de governo, que ocorreu na sede do PMDB em Manaus.

Alexandre Aragão é Repórter do BuzzFeed e trabalha em São Paulo. Entre em contato com ele pelo email alexandre.aragao@buzzfeed.com Contact Alexandre Aragão at alexandre.aragao@buzzfeed.com. Got a confidential tip? Submit it here.