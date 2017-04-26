「エリア88」で知られる漫画家・新谷かおるさんが休筆宣言

漫画家の新谷かおるさんが66歳の誕生日となる4月26日、公式アカウントで「漫画家として、一旦筆を置きます」と休筆を宣言しました。
新谷さんはこの日、雑誌「月刊コミックフラッパー」で2006年から連載していた漫画「クリスティ・ロンドンマッシブ」の最終回を脱稿していました。
新谷さんは1972年「りぼん秋の増刊号」に掲載された「吸血鬼はおいや？」でデビュー。
戦闘機などのメカニックと少女漫画のような繊細なタッチ、人物描写を得意とし、戦闘機を描いた「ファントム無頼」「エリア88」、バイクレースを描いた「ふたり鷹」など数々の人気作で知られていました。
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