Partidos pequenos temem que reforma política só ajude PT, PSDB e PMDB

Share On link Share On link

Share On googleplus Share On googleplus

Share On reddit Share On reddit

Share On linkedin Share On linkedin

Share On stumbleupon Share On stumbleupon

Share On tumblr Share On tumblr

Share On more Share On more

Share On more Share On more

Share On whatsapp Share On whatsapp

Share On sms Share On sms

Share On email Share On email

Share On twitter Share On twitter

Share On lineapp Share On lineapp

Share On pinterest Share On pinterest

Share On pinterest Share On pinterest

Share On vk Share On vk

Share On facebook Share On facebook

Share On facebook Share On facebook

Share On link Share On link

Share On email Share On email

Share On pinterest Share On pinterest

Share On pinterest Share On pinterest

Share On facebook Share On facebook

Share On link Share On link

Share On email Share On email

Share On pinterest Share On pinterest

Share On pinterest Share On pinterest

Share On facebook Share On facebook

Por isso, há quem defenda uma redução nas cifras ou mesmo a aprovação de somente cláusulas de barreira e fim das coligações, deixando para trás a ideia de se instituir o chamado distritão (em que os mais votados de cada Estado são eleitos) e o fundo eleitoral.



“Com esse dinheiro todo, como tirar a hegemonia desses partidos [PMDB, PT e PSDB]? Calculamos que só o PMDB levaria cerca de um quinto dos recursos. Isso junto ao distritão, os partidos vão lançar poucos candidatos e só vão se reeleger os de sempre. Se for para aprovar [uma reforma] porqueira, melhor que não dê tempo de aprovar”, disse o deputado Júlio Delgado, do PSB de Minas Gerais.

Leitura semelhante fez o líder do PPS na Câmara, Arnaldo Jordy (PA).

Ele falou que, num momento de crise, outros países tomam medidas que levam à renovação na política, mas, no Brasil, está se apontando para o caminho contrário.

“Só no Brasil se muda as regras para favorecer oligarquias políticas. Na Grécia, Itália, Espanha, Portugal, em todos os lugares, se trabalhou para desabrochar o novo. Aqui se quer aprofundar as oligarquias dos grandes partidos. Não paralelo do que estamos fazendo aqui”, disse.

Tanto Jordy quanto Delgado defendem a redução de recursos destinados às campanhas.

Para o líder do PPS, pedir que a sociedade pague R$ 3,5 bilhões para as campanhas será mais uma agenda negativa para o Parlamento.

Quem também criticou o modelo do distritão e o fundo foi o deputado Chico Alencar (PSol-RJ).

Ele disse que a instituição do novo sistema eleitoral e a divisão do fundo com base no número de deputados e senadores levaria à concentração do dinheiro nas mãos doPMDB, PT e PSDB, “preservando o condomínio que já domina a política e envolvido em investigações”.

“A aprovação [do distritão com o fundo de R$ 3,5 bilhões] é a autopreservação do PT, PMDB e PSDB”.