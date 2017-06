O suposto uso da Abin para espionar Fachin foi a gota d’água para o STF e PGR

A ação, no entanto, não surtiu o efeito esperado.



Na manhã deste sábado, Cármen ligou para os demais ministros do STF e perguntou se a corte deveria se posicionar.

Alguns, já irritados com outros ataques à corte, disseram que sim, que o caso era gravíssimo. Outros disseram a Cármen que já passara da hora de o Supremo se manifestar publicamente em defesa do atacado Fachin.

Após a consulta, Cármen divulgou nota dura. Falando em nome da corte, disse que, se confirmada a espionagem contra Fachin para tentar encontrar ligações do ministro com a JBS e um suposto voo do magistrado no jatinho da empresa para tentar melar o acordo de delação premiada que o próprio Fachin homologou, colocando Temer sobre grave suspeita, há a ocorrência de um gravíssimo crime contra o STF.

Ela ainda disse que a prática é própria das ditaduras e inaceitável numa República Democrática. Também falou que é preciso haver uma investigação para se punir eventuais culpados e que, confirmada a espionagem, “as consequências jurídicas, políticas e institucionais terão a intensidade do gravame cometido”. (Veja abaixo a íntegra da nota)

O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, não deixou por menos. Disse que, confirmada a informação de Veja, “ter-se-ia mais um infeliz episódio da grave crise de representatividade pela qual passa o país. Em vez de fortalecer a democracia com iniciativas condizentes com os anseios dos brasileiros, adotam-se práticas de um Estado de exceção”. Segundo ele, esse seria um verdadeiro Estado policial.

Veja a nota de Cármen Lúcia:

Se comprovada a sua ocorrência, em qualquer tempo, as consequências jurídicas, políticas e institucionais terão a intensidade do gravame cometido, como determinado pelo direito.

Veja a nota de Rodrigo Janot:

É com perplexidade que se toma conhecimento de suposta utilização do aparato estatal para desmerecer um membro da mais alta corte do país, que tem pautado sua atuação com isenção e responsabilidade.



A se confirmar tal atentado aos Poderes da República e ao Estado Democrático de Direito, ter-se-ia mais um infeliz episódio da grave crise de representatividade pela qual passa o país. Em vez de fortalecer a democracia com iniciativas condizentes com os anseios dos brasileiros, adotam-se práticas de um Estado de exceção.



Há uma colossal diferença entre investigar dentro dos procedimentos legais, os quais preveem garantias aos acusados, e usar o aparato do Estado para intimidar a atuação das autoridades com o simples fito de denegrir sua imagem e das instituições a qual pertencem.



O desvirtuamento do órgão de inteligência fragiliza os direitos e as garantias de todos os cidadãos brasileiros, previstos na nossa Constituição da República e converte o Estado de Direito, aí sim, em Estado Policial.





O Ministério Público Brasileiro repudia com veemência essa prática e mantém seu irrestrito compromisso com o regime democrático e com o cumprimento da Constituição e das leis.