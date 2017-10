Base tenta garantir votação de denúncia após Temer passar mal

Share On copy Share On copy

O presidente Michel Temer foi levado nesta quarta-feira para o Hospital Militar de Brasília.



Ainda se sabe pouco do estado de saúde do presidente. De acordo com o palácio do Planalto, ele foi submetido a exames e realiza tratamento para uma obstrução urológica.



Os exames não estavam previstos na agenda e ele foi levado às pressas para o hospital em um dia capital para a sobrevivência do governo.



Temer, que tem 77 anos, estava envolvido pessoalmente na negociação com os deputados para barrar, no plenário da Câmara, a segunda denúncia enviada pela Procuradoria-Geral da República.

Apesar da incerteza, integrantes da base governista na Câmara atuam para tentar realizar a votação da segunda denúncia contra o presidente ainda hoje.



A oposição e parte da base aliada não estão registrando a presença no plenário, numa manobra para impedir o alcance do quórum de 342 deputados e de desgaste do governo. O pior cenário para Temer é o adiamento da votação para outra data.

Logo após a notícia sobre a ida de Temer ao hospital, o líder do governo na Câmara, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), correu para explicar aos deputados que o presidente passava bem e que a sessão para votação da denúncia deveria continuar.



O mesmo fez o deputado Beto Mansur, da tropa de choque de Temer, e o ministro Antonio Imbassahy.

Nesta tarde o Palácio do Planalto também divulgou uma nota explicando o estado de saúde de Temer.