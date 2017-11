Perseguir gays pode levar Estado Islâmico a processo na Corte Penal Internacional

Share On copy Share On copy

Três organizações anunciaram na semana passada que fizeram uma petição à Corte Penal Internacional (CPI) para que a instituição formalize acusações contra a facção terrorista Estado Islâmico (EI) por perseguir pessoas com base no gênero — incluindo a execução pública de homens suspeitos de serem gays.

A petição foi enviada à CPI pelo grupo nova-iorquino de direitos das mulheres Madre, pela Organization for Women’s Freedom in Iraq (OWFI) — a Organização pela Liberdade das Mulheres no Iraque, em tradução livre — e pela Faculdade de Direito da Universidade da Cidade de Nova York. Ela foi apresentada formalmente em um evento com a procuradora da CPI, Fatou Bensouda.

A CPI não é obrigada a aceitar esses casos, mas, caso a organização se comprometa, esses seriam os primeiros casos criminais de perseguição LGBT a serem levados a um tribunal internacional. A procuradora da CPI considera formalizar acusações contra membros do Estado Islâmico por uma série de crimes, mas ainda não levou nada adiante porque nem a Síria nem o Iraque são signatários do tratado que dá jurisdição à corte. Entretanto, em 2015, Bensouda disse que pode considerar a formalização de acusações contra combatentes estrangeiros que se juntaram ao EI de países que fazem parte do tratado, incluindo o Reino Unido, a Alemanha, a Bélgica e a Jordânia.

O caso contra o Estado Islâmico exposto na petição é, em partes, baseado nas vastas evidências compiladas por ativistas que tinham contatos dentro do território controlado pelo Estado Islâmico até julho de 2017.

As mais de 300 páginas de documentos que apoiam a petição incluem registros de mais de 60 pessoas que, "acusadas" de serem LGBT, foram estupradas, incendiadas, decapitadas, arremessadas de prédios ou então torturadas e publicamente executadas durante um período de 14 meses em Mosul (Iraque) e arredores.



Registros de execuções de pessoas LGBT foram postados em contas de redes sociais pelo Estado Islâmico conforme os terroristas conquistavam territórios na Síria e no Iraque, sugerindo que essa seja apenas uma pequena fração das vítimas LGBT do grupo.