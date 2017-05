More

今年は過去最多の23フロート(山車)23が出走。参加者数は現在集計中だという。

バズフィード・ジャパン ニュース記者 Kazuki Watanabeに連絡する メールアドレス:Kazuki.Watanabe@buzzfeed.com.

Got a confidential tip? Submit it here.