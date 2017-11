Arrêtons d'utiliser le mot «troll» quand on parle de harceleurs

Share On copy Share On copy

Share On link Share On link

Share On googleplus Share On googleplus

Share On reddit Share On reddit

Share On linkedin Share On linkedin

Share On stumbleupon Share On stumbleupon

Share On tumblr Share On tumblr

Plus

Share On more Share On more

Share On more Share On more

Share On whatsapp Share On whatsapp

Share On sms Share On sms

Share On email Share On email

Share On twitter Share On twitter

Share On lineapp Share On lineapp

Share On pinterest Share On pinterest

Share On pinterest Share On pinterest

Share On vk Share On vk

Share On facebook Share On facebook

La pétition de soutien à Nadia Daam, journaliste harcelée par des personnes se réclamant du forum 18-25 de jeuxvideo.com, a été titrée par Libération «Soutien à la journaliste Nadia Daam, menacée par des trolls». De nombreux articles sur les dernières vagues de harcèlement misogyne et antiféministe ont aussi utilisé le terme de «troll» pour faire référence aux harceleurs.



Mais si quelqu'un est menacé, et c'est le cas de Nadia Daam, il faudrait trouver d'autres termes que «troll» pour désigner les auteurs de ces menaces. Des termes comme harceleurs, militants antiféministes, internautes misogynes, etc.



Légère nuisance ou grosse marrade

Le terme de troll est étonnement résistant aux évolutions d'internet et de la culture web. Il désignait à l'origine, dans les premiers forums de discussions Usenet (au début des années 1990), des utilisateurs qui cherchaient à créer la polémique ou à détourner la conversation de son sujet initial, en usant de mauvaise foi, de procès d'intention. En résumé, le troll était cet oncle relou invité aux repas du dimanche. Celui qui pourrit l'ambiance, fait monter le ton de la discussion, mais qui ne renverse pas la marmite de bœuf bourguignon sur votre cousine avant de partir avec un sourire en coin en faisant un salut nazi.

Cette définition de troll s'est prolongée dans les années 2000, à l'ère des blogs : le troll était cette personne qui n'était jamais d'accord avec un blogueur, et qui tenait à le faire savoir à chaque billet publié. Un amateur de controverse, un pourrisseur de débat. Le troll était aussi l'auteur de canulars en ligne, comme David Thorne, un australien spécialiste des blagues par e-mail. Le «rickroll», une pratique née sur 4chan qui consiste à envoyer le clip de Never Gonna Give You Up de Rick Astley, était aussi du trolling.

Troll est devenu synonyme de légère nuisance et de grosse marrade sur internet. Quand on l'emploie pour quelque chose qui n'est pas de cet ordre, on a donc tendance à réduire la gravité de ce que font les «trolls».

Dire «troll» est commode. BuzzFeed News l'a employé à plusieurs reprises alors que des alternatives étaient possible. Dans un article sur l'utilisation par le Front national de militants en ligne pour faire avancer leurs idées, on aurait pu se passer du mot troll. Sur Émile Duport, un militant anti-IVG qui a notamment fondé Les Survivants, on aurait dû éviter d'utiliser le mot de troll, un terme qu'il revendiquait lui-même.

En parlant de troll, on perpétue l'idée selon laquelle la vie sur internet et la vie numérique n'ont rien à voir. Si plusieurs centaines de personnes masquées décident de se réunir dans la rue pour menacer de mort quelqu'un qu'ils n'aiment pas, on ne va pas parler de «trolls». Pourtant, les conséquences d'un tel harcèlement en ligne existent.



Le trolling, un refuge

On participe aussi à la normalisation des militants qui développent un discours haineux et se réfugient eux-mêmes derrière le terme.