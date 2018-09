「異なることがうれしい」　ろう者の写真家・齋藤陽道が「聴こえる」子どもを迎えて

More

写真集『宝箱』から。手話で話す人々を収めた写真たちを「MY NAME IS MINE」と名付けた。

初めて手に取ったカメラは、中学校時代に流行った「写ルンです」。当時、撮っていた写真には不自然なまでに人が写っていなかった。 ろう学校ではそれまでのコミュニケーションの不足を補うように、39枚撮りの「写ルンです」を1ヶ月に1つ使い切るペースで毎日のように写真を撮った。 ろう学校卒業後、2年間の社会人生活を経て大阪にある写真の専門学校へ入学するが中退する。そのあとは、手話で話す人を自分が見たままに撮る表現方法を模索してきた。その集大成が、上記の「MY NAME IS MINE」になった。当時のバイト代のほとんどはフィルムや現像の費用に消えたという。 当時は写真で食べていけるとは思っていなかったと齋藤さんは語る。 「25歳になっても写真集が出せないなら、すぐやめて、違う仕事をしようと思っていました。『感動』(1つ目の写真集)を出してなかったら、写真はやっていなかったですね」

Yuto Chibaに連絡する メールアドレス:yuto.chiba@buzzfeed.com.

Got a confidential tip? Submit it here.