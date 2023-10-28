    【劇的なビフォーアフター】セドリックくんの「オオカミみたい」な躍動感あふれる姿と、普段の可愛らしい姿

    「狛犬って実在したんですね！！！」「獅子舞にも見えます！」などというコメントとともに、10月27日までに約3万4000件の「いいね」が集まっています。

    Yuri Iwata
    by Yuri Iwata

    BuzzFeed Contributor

    Twitter: @CEDRIC_mztm

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