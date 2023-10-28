【劇的なビフォーアフター】セドリックくんの「オオカミみたい」な躍動感あふれる姿と、普段の可愛らしい姿
「狛犬って実在したんですね！！！」「獅子舞にも見えます！」などというコメントとともに、10月27日までに約3万4000件の「いいね」が集まっています。
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この前行った公園で小学生から「オオカミ」と言われた犬さんはこちらです⬇️ pic.twitter.com/2Nnpl2pyVW— セドリック@バーニーズマウンテンドッグ (@CEDRIC_mztm) October 19, 2023
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日が短くなって朝も夜も明るい時間にお散歩できなくて悲しい🥲 pic.twitter.com/DHeb5qYmBE— セドリック@バーニーズマウンテンドッグ (@CEDRIC_mztm) October 25, 2023
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October 24, 2023
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良いオトコ…💓 pic.twitter.com/WITWpTLEjQ— セドリック@バーニーズマウンテンドッグ (@CEDRIC_mztm) October 23, 2023