【動画を見る】人類には不可能と言われた『怒首領蜂最大往生』陰蜂アーケード版で撃破の瞬間
12年間誰も倒すことができなかった、 『怒首領蜂最大往生（どどんぱちさいだいおうじょう）』の裏ボス「陰蜂（いんばち）」。撃破者の登場は大きなニュースとなっていましたが、ついに同プレイヤーがアーケード版でも撃破を達成。人類との戦いに終止符が打たれました。
配信アーカイブ（陰蜂登場は28:25～）
Twitter: @ifc_srh
もう心残りは無い— 犀領（Sairyou） (@ifc_srh) April 6, 2024
AC版怒首領蜂最大往生 陰蜂ノーコンティニューALL pic.twitter.com/gt7OZe5P7v
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【Not the end】— 犀領（Sairyou） (@ifc_srh) March 21, 2024
怒首領蜂最大往生（xbox360） A-EXで陰蜂ノーコンALLできました！！！！！！！！
しかしまだ終わりではない
これで終わった気でいちゃいけない
次はAC版です
最後は必ずa-choで落とすhttps://t.co/a0I9ylietp https://t.co/hRLFDf7qX4