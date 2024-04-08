【動画を見る】人類には不可能と言われた『怒首領蜂最大往生』陰蜂アーケード版で撃破の瞬間

12年間誰も倒すことができなかった、 『怒首領蜂最大往生（どどんぱちさいだいおうじょう）』の裏ボス「陰蜂（いんばち）」。撃破者の登場は大きなニュースとなっていましたが、ついに同プレイヤーがアーケード版でも撃破を達成。人類との戦いに終止符が打たれました。