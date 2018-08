チャンス2％の激レアをゲットだぜ！ 東京をポケモン地下鉄が爆走中

More

11月発売のポケットモンスター新作ソフト「 Let's Go! ピカチュウ」「Let's Go! イーブイ」(いずれもNintendo Switch)に向けたPR企画として、8月19日から、丸ノ内線と銀座線でスペシャルトレインが走り始めたそうです。

Yoshihiro Kandoに連絡する メールアドレス:yoshihiro.kando@buzzfeed.com.

Got a confidential tip? Submit it here.