【動画】山下美月の『E.T.』完全再現と本家を見比べる
「乃木坂46」の山下美月さんが、写真集のXアカウントにて映画『E.T.』の名シーンを再現。再現度たかっ……！
Twitter: @mizuki2nd_la
#山下美月2nd写真集 #ヒロイン— 乃木坂46山下美月2nd写真集『ヒロイン』【公式】4月23日発売 (@mizuki2nd_la) March 13, 2024
メーキング動画🌙
本日解禁したカットより。
何の映画か、もちろん分かりますよね？🎬
そしてこのくまさんは...🧸
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#山下美月2nd写真集 #ヒロイン— 乃木坂46山下美月2nd写真集『ヒロイン』【公式】4月23日発売 (@mizuki2nd_la) March 14, 2024
メーキング動画🌙
昨日解禁した大好評のあの映画風カットより。
ずっと仲良しです🧸❤️
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