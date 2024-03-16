    【動画】山下美月の『E.T.』完全再現と本家を見比べる

    「乃木坂46」の山下美月さんが、写真集のXアカウントにて映画『E.T.』の名シーンを再現。再現度たかっ……！

    Wakana Yamashita
    by Wakana Yamashita

    山下和奏 / BuzzFeed Contents Writer

    Twitter: @mizuki2nd_la
    映画「E.T.」のポスターで、自転車に乗る少年と宇宙人E.T.が描かれています。
    『E.T. ビジュアル・ヒストリー完全版 スティーヴン・スピルバーグによる名作SFの全記録』（DU BOOKS） / Via amazon.co.jp

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