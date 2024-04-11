    【画像集】サンリオはトップ3常連だけじゃない！ 初エントリーの「ぺたぺたみにりあん」「はなまるおばけ」って知ってる？

    4月11日、「2024年サンリオキャラクター大賞」の投票がスタート。トップ3常連の「シナモロール」「ポムポムプリン」「クロミ」に加え、初エントリーの「ぺたぺたみにりあん」や「はなまるおばけ」が投票に向けて意気込みました。

    Wakana Yamashita
    by Wakana Yamashita

    山下和奏 / BuzzFeed Contents Writer

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    画像は、2024年のサンリオキャラクター人気投票の結果を示した表です。キャラクター名と票数が記載されています。
    エントリーした90キャラクター / Via ranking.sanrio.co.jp