【画像集】サンリオはトップ3常連だけじゃない！ 初エントリーの「ぺたぺたみにりあん」「はなまるおばけ」って知ってる？
4月11日、「2024年サンリオキャラクター大賞」の投票がスタート。トップ3常連の「シナモロール」「ポムポムプリン」「クロミ」に加え、初エントリーの「ぺたぺたみにりあん」や「はなまるおばけ」が投票に向けて意気込みました。
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今年もはじまるよ、サンリオキャラクター大賞！— シナモン【公式】 (@cinnamon_sanrio) April 11, 2024
キミに「サンちゅっ♡」の気持ち伝えたいんだ！ https://t.co/3gZY0jyHjh pic.twitter.com/VzZoG16lyw
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サンリオキャラクター大賞が今年もはじまったよ！ ぼくの「サンちゅっ♡」受け取ってね♡ https://t.co/TIc7SgJi2Y pic.twitter.com/uuCGon5gRl— ポムポムプリン【公式】 (@purin_sanrio) April 11, 2024
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今日からサンリオキャラクター大賞の投票が始まったよ☆— クロミ【サンリオ公式】 (@kuromi_project) April 11, 2024
KUROMIESのみんなが応援してくれるから
アタイは今年もがんばるよ！https://t.co/c6muNC7U5d#サンリオ #世界クロミ化計画 #サンリオキャラクター大賞 pic.twitter.com/iE33f42MmS
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キティ「いよいよ、はじまるね･･･♡」#サンリオキャラクター大賞 pic.twitter.com/yUzHaJVW4u— ハローキティ50周年【公式】 (@hellokitty50th) April 11, 2024
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キャラ大はじまった〜！がんばるぞ〜！#サンリオキャラクター大賞 https://t.co/d7pn3QFA8t pic.twitter.com/nHxqWcEdZ7— ぺたぺたみにりあん【公式】 (@petamini_sanrio) April 11, 2024
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きみにだいすきがとどくように、まるまるがんばる！— はなまるおばけ【公式】 (@marumaru_sanrio) April 11, 2024
よかったらおうえんしてね♪https://t.co/oDvC2BUdLT#サンリオキャラクター大賞 pic.twitter.com/wPy1iw0p66