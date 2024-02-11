【動画で見る】「歩くわたあめ」動くオオタマオウギガニを見る
白くてもふもふの毛は、今後「徐々に摩耗していく」とのこと。
Twitter: @ebikaniaquarium
オオタマオウギガニ脱皮！— すさみ町立エビとカニの水族館 (@ebikaniaquarium) February 1, 2024
カニ界で最もかわいいと噂の子がさらに可愛くなりました🦀
脱皮殼と見くらべても同じ個体とは思えないほどもふもふに！ pic.twitter.com/tFRpY2Ft2f
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カニ界で最もかわいいと噂？のオオタマオウギガニ。— すさみ町立エビとカニの水族館 (@ebikaniaquarium) January 30, 2024
裏側までふっさふさだぁ！ pic.twitter.com/0lZb9wtWAc
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Instagramでもアップしましたが、べーすけの4コマ、久々に出来あがりました！— すさみ町立エビとカニの水族館 (@ebikaniaquarium) March 31, 2021
今回はべーすけの推しガニ「オオタマオウギガニ」の可愛さをただただ描き連ねた作品となっています笑
皆さまも是非虜になって下さい！！ https://t.co/FSiE2Gny2P pic.twitter.com/E9FTFB06ky