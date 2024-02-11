    【動画で見る】「歩くわたあめ」動くオオタマオウギガニを見る

    白くてもふもふの毛は、今後「徐々に摩耗していく」とのこと。

    Wakana Yamashita
    by Wakana Yamashita

    山下和奏 / BuzzFeed Contents Writer

    Twitter: @ebikaniaquarium
    脱皮して5日後の様子（提供写真）

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