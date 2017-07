W杯優勝した元イタリア代表が「LinkedIn」で転職活動、Jリーグ入り求める声も

More

イタリア代表として2006年のドイツW杯優勝も経験したベテランDFのクリスティアン・ザッカルド(35)が現在、ビジネス特化型のSNS「LinkedIn」で職探し中だ。

