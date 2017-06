More

セガのレトロなゲームがスマホで無料で楽しめる。ゲームファンにとっては夢のようなサービスが世界中でスタートしている。ただし日本を除いては。

日本のゲームファンからは、失望の声が上がった。

