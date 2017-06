満島ひかりMステ出演が決定！ 「最高すぎる」と話題の曲を披露

More

女優の満島ひかりが6月16日に放送されるテレビ朝日の音楽番組「ミュージックステーション」に出演する。9日の同番組内で発表された。

