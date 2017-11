安室、ワンオク、ベビメタ、金爆、けもフレ...紅白に出場しない主なアーティスト

More

Koki Nagahama / Getty Images for Chanel

若い世代から指示されるアーティストではNHKサッカーテーマソング「We are」を歌う ONE OK ROCK や、 Suchmos 、 back number 、 米津玄師 、米津とのコラボ曲「打上花火」を歌った DAOKO も出場歌手の欄にはなかった。

Tatsunori Tokushigeに連絡する メールアドレス:tatsunori.tokushige@buzzfeed.com.

Got a confidential tip? Submit it here.