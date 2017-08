欅坂・平手友梨奈、ステージで笑顔なく終始うつむく ファンからは心配の声

More

欅坂は9日、10日には全国ツアーの福岡公演。12日には茨城での「ROCK IN JAPAN FES」、16、17日は愛知公演、19日、20日には東京と大阪で「SUMMER SONIC」に出演とライブだけでも過密日程が続く。

