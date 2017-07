佐々木希の開脚にびっくり、工藤静香が週刊誌報道を否定...先週のインスタの話題

More

AKB48、NGT48の柏木由紀が7月1日、Instagramアカウントを開設しました。最初の投稿では「Hi eveyone, I'm on Instagram」とメッセージ。2回目の投稿では雑誌の水着撮影のオフショットで美ボディーを披露しています。

