藤井四段が一般紙、スポーツ紙の1面を席巻！ただしデイリースポーツはブレず

将棋の最年少棋士・藤井聡太四段の大記録の興奮は一夜あけても冷めない。

6月26日に行われた竜王戦決勝トーナメントで増田康宏四段(19)を破り、30年ぶりの記録更新となる公式戦29連勝という快挙を新聞各紙は1面で大きく報じた。

