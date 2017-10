斎藤佑樹の外れ1位はあのスラッガー...活躍するドラフト「外れ1位」たち

More

プロ野球ドラフト会議が10月26日に開催され、超高校級スラッガーの早稲田実業・清宮幸太郎内野手に7球団、社会人No.1左腕の田嶋大樹投手に2球団が重複指名。それぞれ日本ハム、オリックスが交渉権を獲得した。

