東京新聞「米軍ヘリがベイブリッジに接近」 批判への対応から浮かぶネット軽視

また東京新聞の記事では、橋との水平距離だけではなく、高度の低さも指摘。「高度の低さや橋までの距離の近さは異例だった」と書いている。

しかし、関さんは「たしかに低空飛行ですが、そもそも離着陸時を撮影しているのだから当たり前。それはリムピース自らも記事で書かれていることなのですが」と話す。

BuzzFeed Newsはリムピースに取材を申し込んだが、回答は得られなかった。

在日アメリカ海軍厚木航空施設渉外部からは以下のような回答があった。

The helicopter a local resident saw flying over Yokohama was conducting

normal training and was in continuous contact with aircraft controllers,and maintaining a safe and appropriate distance from the bridge, despite the opinion of one local resident.