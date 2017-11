ポーラ店舗「中国の方出入り禁止」張り紙に本社が謝罪　迅速な対応に評価の声も

More

ポーラ / Via pola.co.jp

Takumi Harimayaに連絡する メールアドレス:Takumi.Harimaya@buzzfeed.com.

バズフィード・ジャパン ニュース記者 Eimi Yamamitsuに連絡する メールアドレス:Eimi.Yamamitsu@buzzfeed.com.

Got a confidential tip? Submit it here.