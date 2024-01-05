【動画・画像】IKEAで2023出会えて良かったオシャレな「収納アイテム」5選

Buzz·公開 2024年1月5日【動画・画像】IKEAで2023出会えて良かったオシャレな「収納アイテム」5選2023年にIKEA（イケア）で買ってよかった「収納アイテム」を5つ紹介します。どれも使いやすくてとっても便利。お部屋がスッキリ＆おしゃれに変身しました！by Suzu Inoue井上 遥水 BuzzFeed LIFE Intern,JapanLinkFacebookPinterestTwitterMail 1．「HARVMATTA ハルヴマッタ ふた付きボックス」「HARVMATTA ハルヴマッタ ボックス 仕切り付き」 BuzzFeed View this photo on Instagram Instagram: @bfj__life BuzzFeed 2．「LJUNGAN ユンガン バスケット ふた付き」 BuzzFeed View this photo on Instagram Instagram: @bfj__life BuzzFeed 3．「HEMMAFIXARE ヘマフィクサレ 収納ケース」 BuzzFeed BuzzFeed 4．「RISATORP リーサトルプ デスクオーガナイザー」 BuzzFeed BuzzFeed 5．「LURPASSA ルールパッサ ふた付きボックス 2個セット」 BuzzFeed View this photo on Instagram Instagram: @bfj__life BuzzFeed