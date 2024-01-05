    【動画・画像】IKEAで2023出会えて良かったオシャレな「収納アイテム」5選

    2023年にIKEA（イケア）で買ってよかった「収納アイテム」を5つ紹介します。どれも使いやすくてとっても便利。お部屋がスッキリ＆おしゃれに変身しました！

    Suzu Inoue
    by Suzu Inoue

    井上 遥水 BuzzFeed LIFE Intern,Japan

    1．「HARVMATTA ハルヴマッタ ふた付きボックス」「HARVMATTA ハルヴマッタ ボックス 仕切り付き」

    IKEAのおすすめの収納アイテム「HARVMATTA ハルヴマッタ ふた付きボックス」「HARVMATTA ハルヴマッタ ボックス 仕切り付き」
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    IKEAのおすすめの収納アイテム「HARVMATTA ハルヴマッタ ふた付きボックス」「HARVMATTA ハルヴマッタ ボックス 仕切り付き」
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    2．「LJUNGAN ユンガン バスケット ふた付き」

    IKEAのおすすめの収納アイテム「LJUNGAN ユンガン バスケット ふた付き」
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    IKEAのおすすめの収納アイテム「LJUNGAN ユンガン バスケット ふた付き」
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    3．「HEMMAFIXARE ヘマフィクサレ 収納ケース」

    IKEAのおすすめの収納アイテム「HEMMAFIXARE ヘマフィクサレ 収納ケース」
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    IKEAのおすすめの収納アイテム「HEMMAFIXARE ヘマフィクサレ 収納ケース」
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    4．「RISATORP リーサトルプ デスクオーガナイザー」

    IKEAのおすすめの収納アイテム「RISATORP リーサトルプ デスクオーガナイザー」
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    IKEAのおすすめの収納アイテム「RISATORP リーサトルプ デスクオーガナイザー」
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    5．「LURPASSA ルールパッサ ふた付きボックス 2個セット」

    IKEAのおすすめの収納アイテム「LURPASSA ルールパッサ ふた付きボックス 2個セット」
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    IKEAのおすすめの収納アイテム「LURPASSA ルールパッサ ふた付きボックス 2個セット」
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