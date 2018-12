トランスジェンダー女性がトラック運転手の仕事を選ぶ理由

More

サービスエリアでの売春には、未成年女児の人身売買が関わっていることが多い。近年では「Truckers Against Trafficking(人身売買と戦うトラック運転手たち)」といった団体が結成され、トラック用サービスエリアでの売春をどのように見分け、通報すればいいのか、トラック運転手たちを訓練するという対策が取られている。そうした訓練を 50 万人 以上のトラック運転手が受けており、専門家らは、これがトラック用サービスエリアの安全性向上に大きな役割を果たしているとしている。

ウッズ教授は、米国の著名ジャーナリスト、ダン・ラザーが2009年に制作したTV番組『 Queen of the Road 』で、業界に広がるハラスメントを暴露した人物でもある。そんな彼女が「REAL Women in Trucking」を設立したのは、女性や、他のマイノリティであるドライバーたちが、上司に話を聞いてもらえない時に苦情を訴えられる場所を作るためだった。

しかし、非営利団体「REAL Women in Trucking(トラック業界のリアルな女性たち)」のデジレ・ウッド理事長は、多様性が増すとともに、女性トラック運転手の搾取も広がっていると訴える。公共データを分析した デロイトのレポート によると、男性トラック運転手の平均給与額が約42000ドルであるのに対して、女性トラック運転手の給与額は29000ドルを切っていた。

米国のNPO団体「トランスジェンダーの平等を目指すナショナル・センター」(National Center for Transgender Equality)の 調査 によれば、職場環境の安全は、トランスジェンダーの人たちがもっとも懸念する点に挙げられることが多い。職場であからさまなハラスメントを受けたとか、差別されないように自分のジェンダーアイデンティティを隠している、といった回答は90%にのぼるという。

