【城田優の金髪姿を見る】「か、かっこいい！」「レオンにしか見えない」
俳優の城田優さんが4月22日にX（旧Twitter）を更新。金髪にイメチェンした姿を公開したところ、カプコンのゲーム『バイオハザード』シリーズに登場するキャラクター「レオン・S・ケネディ」に似ていると反響が集まっています。
Twitter: @U_and_YOU
レオンだと思った方はリツイート#バイオハザード 🧟 pic.twitter.com/buXBn3rC87— Yu Shirota(城田優)🇯🇵🇪🇸＆STAFF (@U_and_YOU) April 22, 2024
映画『バイオハザード：デスアイランド』のイベントにも登壇
Twitter: @bio_deathisland
◤イベント◢— 映画『バイオハザード：デスアイランド』公式＠10月25日4K UHD & ブルーレイ & DVD発売 (@bio_deathisland) June 24, 2023
映画『#バイオハザード：デスアイランド』の公開直前イベントに、日本で一番レオンに似ている俳優の #城田優 さん(@U_and_YOU )、バイオ大好き芸人の #狩野英孝 さん(@kano9x )、羽住監督にご登壇頂きました✨
イベントの模様は各情報サイト&番組をチェック💥#d_island pic.twitter.com/nBuO9kylF2