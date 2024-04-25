    【城田優の金髪姿を見る】「か、かっこいい！」「レオンにしか見えない」

    俳優の城田優さんが4月22日にX（旧Twitter）を更新。金髪にイメチェンした姿を公開したところ、カプコンのゲーム『バイオハザード』シリーズに登場するキャラクター「レオン・S・ケネディ」に似ていると反響が集まっています。

    Shion Kataoka
    by Shion Kataoka

    片岡詩音 / BuzzFeed Contents Writer

    レオンだと思った方はリツイート#バイオハザード 🧟 pic.twitter.com/buXBn3rC87

    — Yu Shirota(城田優)🇯🇵🇪🇸＆STAFF (@U_and_YOU) April 22, 2024
    Twitter: @U_and_YOU

    映画『バイオハザード：デスアイランド』のイベントにも登壇

    ◤イベント◢
    映画『#バイオハザード：デスアイランド』の公開直前イベントに、日本で一番レオンに似ている俳優の #城田優 さん(@U_and_YOU )、バイオ大好き芸人の #狩野英孝 さん(@kano9x )、羽住監督にご登壇頂きました✨

    イベントの模様は各情報サイト&番組をチェック💥#d_island pic.twitter.com/nBuO9kylF2

    — 映画『バイオハザード：デスアイランド』公式＠10月25日4K UHD & ブルーレイ & DVD発売 (@bio_deathisland) June 24, 2023
    Twitter: @bio_deathisland