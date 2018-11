映画「MMRワクチン告発」日本の配給会社が公開中止を発表

ユナイテッドピープル株式会社 / Via unitedpeople.jp

『MMRワクチン告発』(原題『Vaxxed: From Cover-Up to Catastrophe』)は、2016年のトライベッカ映画祭でも、上映が差し止められていた。

