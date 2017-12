厚労省がまたやった！進撃の巨人コラボで「駆逐」狙う「咳エチケットの誤解」

More

進撃の巨人 ©諫山創・講談社/「進撃の巨人」製作委員会 / Via mhlw.go.jp

厚生労働省 / Via mhlw.go.jp

厚生労働省 / Via mhlw.go.jp

厚生労働省 / Via mhlw.go.jp

Seiichiro Kuchikiに連絡する メールアドレス:seiichiro.kuchiki@buzzfeed.com.

Got a confidential tip? Submit it here.