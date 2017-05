WELQの方がマシだった？ ネットの医療情報は今、どうなっているのか

More

一部上場企業DeNAが運営する医療情報サイト「WELQ」が不確かな医療情報を大量生産し、サイト閉鎖に追い込まれた。2016年11月末のことだ。 しかし、低品質な医療情報は今もネットに大量に、しかも目立つ形で残り続けていることが、専門家の分析で明らかになった。

朽木誠一郎 Seiichiro Kuchikiに連絡する メールアドレス:seiichiro.kuchiki@buzzfeed.com.

Got a confidential tip? Submit it here.