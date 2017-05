たばこ規制緩和は誰のため？ #たばこ煙害死なくそう 活動に立ち上がる人たち

More

受動喫煙対策は今、瀬戸際だ。厚生労働省は今国会で屋内禁煙を原則とする法案を提出したい考えだが、自民党が「厳しすぎる」とそれに反対している。

