「10秒の壁」に挑む日本の選手たち 写真で振り返る歴史的力走

More

桐生選手だけでなく、これまでにもたくさんの選手が「10秒の壁」に立ち向かってきました。6月10日には日本学生個人選手権で新しい好記録が出たばかり。どんな力走があったのか、歴代上位の選手の写真で振り返りましょう!

0.1秒の間に11人も! 10秒を切るというのは、とても大変なこと。選手たちが楽しんで走れるように、これからも応援しましょう!

Seiichiro Kuchikiに連絡する メールアドレス:seiichiro.kuchiki@buzzfeed.com.

Got a confidential tip? Submit it here.