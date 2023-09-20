    【GU】これがプチプラって信じられないよ…！ノートPCもまるっと入る「大容量バッグ」3選

    GU（ジーユー）で買える「大容量バッグ」が便利すぎて手放せません！普段のコーデに合わせやすく、通勤・通学におすすめです。

    Sayaka Suzuki
    by Sayaka Suzuki

    鈴木 清香 ジーン BuzzFeed LIFE Intern, Japan

    GUから、毎日使いたくなる「便利なバッグ」が販売中です。

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    GUには、トレンドからベーシックまで幅広いファッションアイテムが、プチプラ価格で多数並んでいます。

    今回ご紹介するのは、いろいろなシーンで使える「大容量バッグ」を3つ紹介します！

    1.「リアルレザートートバッグ+E」

    GU（ジーユー）のおすすめアイテム「リアルレザートートバッグ+E」
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    価格は5990円（税込）です。

    どんな服装にもマッチする、シンプルなトートバッグ。

    金具などを使わないシンプルなデザインなので、いろんなシーンで活躍してくれます。

    ファッションの系統や男女を問わず使えるので、家族やパートナーとシェアするのも良さそうです。

    サイズは大きめで、A4書類やノートPCも入りました！

    GU（ジーユー）のおすすめアイテム「リアルレザートートバッグ+E」
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    サイズは高さ37×幅28.5×マチ13cmほどで、かなり大容量です。

    A4ファイルやバインダー、ノートPCなども入るのでお仕事用のバッグとしても使えそう。

    内ポケットもあるので、スマホや鍵などよく取り出すものはそこに入れておくと便利です。

    荷物が多い日は肩がけすると楽ちん！

    GU（ジーユー）のおすすめアイテム「リアルレザートートバッグ+E」
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    シンプルなのでどんな服装にも合わせやすく、大容量だから頼りになります。

    普段使いはもちろん、通勤・通学や旅行などにもおすすめですよ！

    コスパ ★★★☆☆

    デザイン ★★★★☆

    容量 ★★★★★

    2.「ライトトートバッグ＋E」

    GU（ジーユー）のおすすめアイテム「ライトトートバッグ＋E」
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    価格は2990円（税込）です。

    オンオフ問わず、いろいろなシーンで使えるシンプルなデザインのトートバッグです。

    しっかり大容量＆シンプルなデザインが使いやすい！

    サイズは高さ30×幅35×マチ10cmほどでたっぷり荷物が入ります。

    3つのスペースに分かれていて、荷物がすっきり収納できます。

    GU（ジーユー）のおすすめアイテム「ライトトートバッグ＋E」
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    A4サイズの書類やノートPCも余裕で入るサイズ感。

    3つのスペースに仕切られているので、バッグの中がごちゃつかず整理整頓できました。

    中央のスペースはポケット付き。マグネットボタンで開閉できるので、大事なものはここに入れると安心です。

    手持ちも肩がけもしやすい、長めのハンドルも気に入っています。

    GU（ジーユー）のおすすめアイテム「ライトトートバッグ＋E」
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    その日のファッションや気分に合わせて、持ち方をアレンジできるのが良いですね。

    大容量＆シンプルなデザインだから、普段のお出かけにはもちろん通勤・通学用にも活躍してくれますよ！

    コスパ ★★★★☆

    デザイン ★★★★☆

    容量 ★★★★★

    3.「ラウンドショルダーバッグ」

    GU（ジーユー）のおすすめアイテム「ラウンドショルダーバッグ」
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    価格は1990円（税込）です。

    どんなコーデにも合わせやすいショルダーバッグ！

    コーデに取り入れやすい、シンプルなデザインです。

    大容量なうえに、トレンドのラウンド型タイプなのが嬉しい。

    大容量でノートPCもラクラク入ります。

    GU（ジーユー）のおすすめアイテム「ラウンドショルダーバッグ」
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    サイズは高さ28×幅40×マチ17cmで、書類やノートPCの持ち運びにぴったり。

    PCを入れても、財布やポーチまでしっかり収納することができます。

    スマホやコスメなど、小物類の収納に便利な内ポケットもあります。

    ショルダーの長さを変えれば、雰囲気をガラリと変えられます！

    GU（ジーユー）のおすすめアイテム「ラウンドショルダーバッグ」
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    肩がけや斜めがけなど持ち方のアレンジも広がります。

    カジュアルコーデの時は、短めにしてボディバック風に持つのも◎

    一個持っていると便利ですよ〜！

    一部カラーはオンライン在庫は売り切れでしたので、店舗在庫のお問い合わせをオススメします。

    コスパ ★★★★★

    デザイン ★★★★☆

    容量 ★★★★★

    1.「リアルレザートートバッグ+E」

    価格：5990円（税込）

    サイズ：ONE SIZE

    カラー：37 BROWN・09 BLACK

    素材：表地 牛革、裏地 ナイロン100％


    2.「ライトトートバッグ＋E」

    価格：2990円（税込）サイズ：ONE SIZE

    カラー：32 BEIGE・09 BLACK

    素材：表地 合成皮革、裏地 ポリエステル100％


    3.「ラウンドショルダーバッグ」

    価格：1990円（税込）

    サイズ：縦28×横40×マチ17cm，ストラップの長さ：〜111cm

    カラー：01 OFF WHITE・07 GRAY・09 BLACK

    素材：表地 ナイロン100％、裏地 ポリエステル100％、付属部分 ポリエステ100％