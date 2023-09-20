【GU】これがプチプラって信じられないよ…！ノートPCもまるっと入る「大容量バッグ」3選

GUから、毎日使いたくなる「便利なバッグ」が販売中です。
1.「リアルレザートートバッグ+E」
サイズは大きめで、A4書類やノートPCも入りました！
荷物が多い日は肩がけすると楽ちん！
2.「ライトトートバッグ＋E」
3つのスペースに分かれていて、荷物がすっきり収納できます。
手持ちも肩がけもしやすい、長めのハンドルも気に入っています。
3.「ラウンドショルダーバッグ」
大容量でノートPCもラクラク入ります。
ショルダーの長さを変えれば、雰囲気をガラリと変えられます！
1.「リアルレザートートバッグ+E」
価格：5990円（税込）
サイズ：ONE SIZE
カラー：37 BROWN・09 BLACK
素材：表地 牛革、裏地 ナイロン100％
2.「ライトトートバッグ＋E」
価格：2990円（税込）サイズ：ONE SIZE
カラー：32 BEIGE・09 BLACK
素材：表地 合成皮革、裏地 ポリエステル100％
3.「ラウンドショルダーバッグ」
価格：1990円（税込）
サイズ：縦28×横40×マチ17cm，ストラップの長さ：〜111cm
カラー：01 OFF WHITE・07 GRAY・09 BLACK
素材：表地 ナイロン100％、裏地 ポリエステル100％、付属部分 ポリエステ100％