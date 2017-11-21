ピコ太郎だけじゃない。トランプ晩餐会に招かれた人、招かれなかった人

BuzzFeed Newsは日本政府が日本側の出席者として晩餐会に招待した41人全員のリストを入手した。日米関係の要人が集う重要な席に招かれたひと、招かれなかったひととは。

外務省によると、日本政府が日本側の出席者として招待した41人と、トランプ大統領一行や在日アメリカ大使館のスタッフ35人の計76人（日米両首脳を含む）が出席。

ゲストの選定は外務省が中心となり、首相官邸も含め日本政府内で考慮して決めた。

2014年にオバマ大統領が来日した際には、天皇・皇后両陛下主催の「宮中晩餐会」が開かれたが、首相夫妻が主催し、さまざまな業種のゲストを招いて迎賓館で開く晩餐会は、日米関係においてはここ近年なかったという。