松山千春が粋すぎる。飛行機でいきなり歌い出す“神対応”「旅は道連れですから」

More

突然キャビンアテンダントからマイクを受け取り、機内に語りかけたのは、たまたま乗り合わせていた北海道出身のフォークシンガー・松山千春さん。

Saori Ibukiに連絡する メールアドレス:saori.ibuki@buzzfeed.com.

Got a confidential tip? Submit it here.