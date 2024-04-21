【画像で見る】ファミマ社員388人が選ぶチルドカップ飲料ランキング

Buzz·掲載日 1 分前【画像で見る】ファミマ社員388人が選ぶチルドカップ飲料ランキングファミリーマート社員388人を対象に「朝に飲むならこれ！忙しい朝でも心が落ち着くチルドカップ飲料は？」アンケートを実施。人気ベスト5が発表されました。by Saki YamamotoBuzzFeed ContributorLinkFacebookPinterestTwitterMail 【第5位】カフェラテ 深炒り焙煎（240円） ファミマル カフェラテ 深炒り焙煎（プレスリリースより） / Via prtimes.jp 【第4位】のむヨーグルト クリーミープレーン（215円） ファミマル のむヨーグルト クリーミープレーン（プレスリリースより） / Via prtimes.jp 【第3位】カフェラテ 砂糖不使用（174円） ファミマル カフェラテ 砂糖不使用（プレスリリースより） / Via prtimes.jp 【第2位】カフェラテ レギュラー（174円） ファミマル カフェラテ レギュラー（プレスリリースより） / Via prtimes.jp 【第1位】のむヨーグルト ブルーベリー（158円） ファミマル のむヨーグルト ブルーベリー（公式サイトより） / Via family.co.jp