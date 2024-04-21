    【画像で見る】ファミマ社員388人が選ぶチルドカップ飲料ランキング

    ファミリーマート社員388人を対象に「朝に飲むならこれ！忙しい朝でも心が落ち着くチルドカップ飲料は？」アンケートを実施。人気ベスト5が発表されました。

    Saki Yamamoto
    by Saki Yamamoto

    BuzzFeed Contributor

    【第5位】カフェラテ　深炒り焙煎（240円）

    ファミマル　カフェラテ　深炒り焙煎（プレスリリースより）
    ファミマル　カフェラテ　深炒り焙煎（プレスリリースより） / Via prtimes.jp

    【第4位】のむヨーグルト　クリーミープレーン（215円）

    ファミマル　のむヨーグルト　クリーミープレーン（プレスリリースより）
    ファミマル　のむヨーグルト　クリーミープレーン（プレスリリースより） / Via prtimes.jp

    【第3位】カフェラテ　砂糖不使用（174円）

    ファミマル　カフェラテ　砂糖不使用（プレスリリースより）
    ファミマル　カフェラテ　砂糖不使用（プレスリリースより） / Via prtimes.jp

    【第2位】カフェラテ　レギュラー（174円）

    ファミマル　カフェラテ　レギュラー（プレスリリースより）
    ファミマル　カフェラテ　レギュラー（プレスリリースより） / Via prtimes.jp

    【第1位】のむヨーグルト　ブルーベリー（158円）

    ファミマル　のむヨーグルト　ブルーベリー（公式サイトより）
    ファミマル　のむヨーグルト　ブルーベリー（公式サイトより） / Via family.co.jp