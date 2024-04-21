【画像で見る】ファミマ社員388人が選ぶチルドカップ飲料ランキング

ファミリーマート社員388人を対象に「朝に飲むならこれ！忙しい朝でも心が落ち着くチルドカップ飲料は？」アンケートを実施。人気ベスト5が発表されました。