話題の「ゾンビ村」動画、仕掛け人が明かす意外な狙い

山深い村にソンビがうじゃうじゃ…。山梨県小菅村が移住促進のために村人総出でつくったPR動画「小菅村オブザデッド」が、「面白い」「クオリティーが高い」と話題です。BuzzFeed Newsは、仕掛け人の地主恵亮さんや村役場に狙いを聞きました。

