宇多田ヒカル、記念日に涙　ありがとうと伝えたかった「2人の人物」とは

宇多田ヒカルがデビュー20周年記念日の12月9日、千葉・幕張メッセでコンサートツアー「Hikaru Utada Laughter in the Dark Tour 2018」の千秋楽を迎えた。

「Prisoner Of Love」や「SAKURAドロップス」など3曲を挟み、2度目のMCでは貴重なライブの機会についてこう語った。

《セットリスト》

M1 あなた

M2 道

M3 traveling

M4 COLORS

M5 Prisoner Of Love

M6 Kiss & Cry

M7 SAKURAドロップス

M8 光

M9 ともだち

M10 Too Proud

M11 誓い

M12 真夏の通り雨

M13 花束を君に

M14 Forevermore

M15 First Love

M16 初恋

M17 Play A Love Song

EN1 俺の彼女

EN2 Automatic

EN3 Goodbye Happiness