りゅうちぇる、自分を偽り悩んだ少年時代　「普通を変えよう」デビュー曲で歌う

――デビュー曲「Hands up!! If you're Awesome」は、水曜日のカンパネラのケンモチヒデフミさんが作曲、Kanata Okajimaさんが作詞を手がけています。

「Hands up!! If you're Awesome」の配信ジャケット

RYUCHELL - Hands up!! If you’re Awesome(Music Video)

