ラッパー「母校」に帰る　Zeebraが慶応で語ったこと

More

「『Nothin' But a G Thang』のミュージックビデオでスヌープ・ドッグの帽子にモザイクがかかっているのは、大麻のマークが入っているから」

Ryosuke Kambaに連絡する メールアドレス:ryosuke.kamba@buzzfeed.com.

Got a confidential tip? Submit it here.