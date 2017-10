妊娠したラブドールが問いかけるもの　女性芸術家が語った「女神と怪物」

More

黄金町バザールで展示されている「The Three Graces」

菅さんは、横浜・黄金町で11月5日まで開催中の黄金町バザールに、新作「The Three Graces」を出展している(※中学生以下は入場制限あり)。

Ryosuke Kambaに連絡する メールアドレス:ryosuke.kamba@buzzfeed.com.

Got a confidential tip? Submit it here.