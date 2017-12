m-floの☆Takuが上智大で授業　「come againは大間違い。でも…」

More

冒頭、初期の楽曲「been so long」(1998年)を流すと、当時をこう振り返った。

m-flo / been so long

mflo10yrs / Via youtu.be

「僕の場合、何で呼ばれるかっていうと、アニメのサウンドトラックをやっているから。それと『been so long』が『ビートマニア』というゲームに収録されていた関係で、ビーマニのファンから知られているんです」

m-flo / come again

mflo10yrs / Via youtu.be

