週刊文春に脈打つ「過激にして愛嬌あり」の精神　宮武外骨、生誕150年

More

渡辺謙さんの場合、最初に私がつけたのは「王様と不倫」というタイトルだったんですけど、デスク陣にすごい不評で。「王様と私」の舞台を見たことがない人にはわからない、と言われて「不倫 in ニューヨーク」としました。

Ryosuke Kambaに連絡する メールアドレス:ryosuke.kamba@buzzfeed.com.

Got a confidential tip? Submit it here.