朝日新聞取材班の文庫本、表紙が類書に酷似 「パクリ」指摘の声も

More

TOブックス / Via amzn.asia

朝日新聞出版 / Via amzn.asia

TO ブックス側は「今後の交渉次第だが、少なくとも重版時には表紙を差し替えてほしい」としている。

調べてみると、確かにこの写真は「Hiroyuki Oniki / Getty Images」の署名、「watching the rail」のタイトルでGettyに 登録されていた 。お金さえ払えば、誰でも写真を利用することができる。

Ryosuke Kambaに連絡する メールアドレス:ryosuke.kamba@buzzfeed.com.

Got a confidential tip? Submit it here.